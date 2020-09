SERIE A – Napoli-Genoa 6-0, i top della squadra azzurra

Il Napoli cercava conferme dopo il successo di Parma, avversario il Genoa e parte subito forte. Cross di Mertens, poi Lozano per ben due volte calcia, alla seconda fa centro. I liguri però reagiscono e sfiorano la rete del pari, ma Lerager liscia da ottima posizione. Gli azzurri sfiorano il raddoppio, con Osimhen, due volte e con Lozano, manca la precisione. Ad inizio ripresa arriva la seconda rete, tacco del nigeriano e Zielinski con un dribbling supera un avversario e mette in rete. La partita non ha più storie, arrivano le reti di Mertens, Elmas, Lozano e infine Politano. Ecco le pagelle della sfida del San Paolo.

Top

Di Lorenzo 6,5 – Il terzino destro anche stasera è stato immenso, non solo in fase dii spinta, ma anche in difesa che con un paio di diagonali è stato impeccabile. Peccato per il gol non segnato nel secondo tempo di testa, però è come sempre sul pezzo. Nel finale l’assist per la rete di Politano.

Koulibaly 6,5 – Il mercato può essere una distrazione, ma il difensore senegalese non sembra risentirne. Non perde un duello in difesa e chiude tutti i varchi. Se tiene tutto l’anno a livello psicologico, sarà dura superarlo.

Fabian Ruiz 6,5 – Lo spagnolo già nel primo tempo è apparso in buona forma, tenendo bene il campo e facendosi vedere in fase d’impostazione. Cresce nella ripresa dove la squadra poi dilaga. Si riscatta da Parma.

Zielinski 6,5 – Il polacco quando è in partita è come sempre una dannazione per gli avversari. Primo tempo di contenimento, ma poi nella ripresa segna con grande precisione e fornisce l’assist per Elmas. Davvero in serata.

Elmas 7 – A livello tattico il macedone ha cambiato la gara, per forza fisica e tecnica, devastante. Chiude i varchi agli avversari e poi segna una gol davvero spettacolare. E’ un diamante grezzo ma la tecnica non gli manca.

Lozano 7,5 – Il messicano aveva bisogno di trovare fiducia e sembra che dal ritiro di Castel di Sangro ha mostrato tutto il suo valore. Oggi una doppietta, ma corre tanto e da una mano in difesa. Insomma ha ingranato la marcia giusta.

Mertens 7 – Il belga inizia subito con l’assist per il gol di Lozano, poi cerca l’intesa con i compagni. Nella ripresa segna la rete numero 127 in azzurro e poi ancora un assist per Lozano. E’ il regista offensivo di Gattuso.

Osimhen 6,5 – Il primo tempo della punta nigeriana è positivo, manca solo il gol ma è un incubo per gli avversari. Sfiora per ben tre volte la rete nella prima frazione. Nel secondo tempo il tacco per Zielinski. Peccato per il finale che è apparso un po’ nervoso, ma la rete la troverà.

Politano 6 – L’ex esterno del Sassuolo e dell’Inter, entra e lascia il segno con la rete del 6-0. Prima rete stagionale e anche lui sta crescendo come condizione fisica con la maglia del Napoli.