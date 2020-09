Vigorito (pres. Benevento): “La voglia di vincere è importante: Inzaghi ne ha a vagonate”

BENEVENTO – “Inzaghi ci ha abituati alle reti dei difensori. Ma era difficile immaginare di vincere all’esordio in Serie A solamente con i gol della difesa”. Lo ha dichiarato il presidente del Benevento Vigorito, a Sky, in merito alla vittoria per 3-2 sulla Sampdoria: “L’importante è avere voglia di vincere: il Benevento di Inzaghi ne ha a vagonate. La costruzione della squadra fatta insieme al ds Foggia sta facendo venir fuori il Benevento che abbiamo sempre desiderato. Non possiamo comprare Ronaldo e Dybala ma abbiamo un cuore grande. Il mercato quest’anno è complicato, ma abbiamo fiducia e magari avremo un altro elemento da aggiungere al nostro gruppo alla fine della prossima settimana”. Fonte: CdS