Premier League – Evertris, pari Chelsea, City che crollo

Non sbaglia un colpo l’Everton! La squadra di Ancelotti batte anche il Crystal Palace per 2-1 nella 3a giornata di Premier League e vola a punteggio pieno in testa alla classifica. Clamoroso tonfo interno del Manchester City, che crolla per 5-2 contro il Leicester, con le Foxes che agganciano proprio l’Everton al comando. Prima vittoria per il Manchester United, che espugna Brighton per 3-2. Rallentano il Chelsea (3-3 con il West Bromwich) e il Tottenham (1-1 con il Newcastle). Show del West Ham, che travolge 4-0 il Wolverhampton. Bene infine Leeds e Southampton che vincono in trasferta per 1-0 contro Sheffield e Burnley