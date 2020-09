Oltre al Tottenham, una nuova “pretendente” per Milik

Questa sessione di mercato non è facile per il Napoli, soprattutto vista la questione Milik che ad oggi resterebbe in maglia azzurra, senza giocare fino a Febbraio, data della scadenza del contratto. Il polacco sta rifiutando tutte le destinazioni, anche se una porticina del Tottenham resta aperta. Sempre della Premier League c’è il Fulham, ma anche dalla Spagna il Siviglia e nelle ultime ore si è aggiunta il Lipsia che cerca una punta dopo la partenza di Werner passato al Chelsea. E’ una corsa contro il tempo per il club azzurro, per piazzare Milik, missione per nulla semplice.

Fonte: Corriere dello Sport