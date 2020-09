L’Everton di Ancelotti su Milik: Ma prima deve partire Kean

Un vero e proprio affare di mercato last minute. Ma Arkadiusz Milik e la Juventus sembrano essere legati ancora in questa sessione estiva di trasferimenti. Quando ancora sulla panchina bianconera c’era Maurizio Sarri, il nome del polacco sembrava essere il primo in cima alla lista di mercato del club torinese, ora invece la squadra di Pirlo potrebbe favorire il suo passaggio in Premier League per lasciare Napoli.

Tra le squadre interessate al polacco, infatti, c’è anche l’Everton di Carlo Ancelotti, primatista in Inghilterra perché a punteggio pieno dopo tre turni. L’ex allenatore del Napoli può dare il suo ok al trasferimento di Milik, ma – secondo quanto riportato dal Daily Mail – prima l’Everton deve lasciar andare Moise Kean, che potrebbe fare ritorno proprio alla Juventus, la squadra che un anno e mezzo fa l’aveva lasciato andare in Premier. Fonte: Il Mattino