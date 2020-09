Mattia Perin: “Positivo? Anche nello spirito. Tornerò più forte di prima”

Ieri mattina il portiere del Genoa Mattia Perin è risultato positivo al Covid-19, quindi non sarà tra i convocati per la sfida di oggi contro il Napoli, fischio d’inizio alle ore 18,00. Il portiere dei rossoblu ha lanciato messaggi propositivi per se e per la squadra. “Positivo? Lo sono anche nello spirito, ho leggeri sintomi ma mi toccherà per un po’ tifare da casa per i miei compagni. Chi mi conosce sa che sono un combattente e a tornare, lo farò con la giusta carica e sarò più forte di prima”. Questa mattina il Genoa conoscerà l’esito del secondo tampone e se non dovessero esserci nuovi casi, allora i liguri partiranno alla volta di Napoli. Ieri in conferenza Rolando Maran ha parlato di Federico Marchetti: “Federico non gioca da tanto tempo, ma è un ragazzo che in allenamento si applica davvero tanto, perciò darà il suo contributo. Il Napoli? Sono una squadra rodata, ben allenati e scomoda per qualsiasi allenatore. Noi dovremo fare una partita maiuscola, fatta di grande coraggio”.

Fonte: Corriere dello Sport