Luperto, il “Sebastian conteso”: su di lui due club di A

Esiste, sa sempre, il bastian contrario, in casa Napoli, attualmente, esiste il Sebastian conteso. Si tratta di Luperto, difensore azzurro, che, stando a quanto si legge su Il Corriere dello Sport, sarebbe nei piani sia di Crotone che di Genoa. Il calciatore entra, quindi, di diritto in quel via vai di difensori che nei prossimi giorni dovrebbe interessare il Napoli, vista la questione Koulibaly, il rinnovo/non rinnovo di Maksimovic, Macuit in partenza e Hysaj monitorato ed opzionato dallo Spartak Mosca. Per il futuro di Luperto si attendono successivi sviluppi di mercato.