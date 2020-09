Lo Spartak fa sul serio: propone un contratto fino al 2024 ad Hysaj

Arriva l’offerta dello Spartak ad Elsed Hysaj. Nicolò Schira, attraverso il suo account twitter afferma che la società moscovita ha iniziato a “parlare” con gli agenti del calciatore. Per lui sarebbe un contratto fino al 2024 a 2,7 milioni l’anno più bonus.

#SpartakMoscow have opened talks with Elseid #Hysaj’s agent: offered a contract until 2024 (€2,7M/year + add-ons). Russian club are also interested in #Tottenham’s right fullback Serge #Aurier. #transfers

