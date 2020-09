Il Napoli non vuole “svendere” Hysaj. Per Vecino possibile affare last-minute

Il mercato del Napoli è un mix tra possibili cessioni e acquisti che si potrebbero concretizzare negli ultimi minuti. Nel primo caso ci sono Hysaj e Luperto su tutti. Il terzino albanese al momento non ha rinnovato, non semplice, visto le pretese del calciatore e del suo agente. Su di lui c’è lo Spartak Mosca che ha chiesto informazioni, però dal club di De Laurentiis trapela che non sarà svenduto per meno di 10 milioni. Su Luperto, oltre il Crotone ci sarebbe anche il Genoa, se ne potrebbe parlare oggi visto che si gioca contro l’undici di Maran al San Paolo. Infine in entrata c’è sempre la pista Vecino a centrocampo, manca ancora l’intesa con l’Inter sulla formula, ma si potrebbe concretizzare all’ultimo minuto.

Fonte: Corriere dello Sport