La situazione Hysaj, venutasi a creare negli ultimi giorni è un rebus in casa Napoli; l’offerta dello Spartak Mosca di 7 milioni è bassa, ma c’è da considerare il contratto in scadenza il prossimo Giugno. In caso di cessione dell’albanese, Kevin Malcuit, prima dato per partente, potrebbe restare come vice Di Lorenzo e giocarsi le sue chance con Gattuso.

Fonte: il Mattino