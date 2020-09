[Formazioni] Napoli-Genoa, Gattuso all'”attacco”, Marchetti al posto di Perin

In attesa di conoscere il risultato dei tamponi in casa Genoa, secondo giro, dopo che il primo ha dato esito negativo, quest’oggi al momento è prevista per le ore 18,00 la sfida tra il Napoli e i rossoblu di Maran. Per la sfida del San Paolo, Gattuso starebbe pensando una squadra all’attacco, modulo spregiudicato, 4-2-3-1 per cercare di scardinare il muro avversario. L’unico dubbio è a sinistra con Hysaj in leggero vantaggio su Mario Rui, mentre in porta esordio stagionale per Meret. In avanti Lozano, Mertens, Insigne e Osimhen. Per il Genoa invece Marchetti al posto di Perin in porta, ritorno di Masiello squalificato, centrocampo a cinque. Infine in avanti Pandev e Destro, anche se scalpita Pjaca.

Fonte: CdS