ESCLUSIVA – Mary Russo (centr. Pomigliano femm.): “Dedichiamo a Lulù Esposito questo risultato ottenuto contro il Bari”

Ieri pomeriggio un buon risultato per il Pomigliano femminile in Coppa Italia contro il Pink Sport Bari, pari, sfiorando il successo. Prova anche in questo caso di carattere, ora testa al campionato, trasferta sul campo della Roma femminile. Ilnapolionline.com ha intervistato la centrocampista della squadra campana Mary Russo.

Ieri pomeriggio pareggio contro il Pink Sport Bari, sfida di Coppa Italia. Siete soddisfatte? “Siamo contente per la prestazione, anche se siamo andate davvero ad un passo da un successo che sarebbe stato meritato. Abbiamo giocato bene, contro una compagine di serie A, creato tanto, peccato aver subito nel finale la rete dell’1-1. Nel complesso abbiamo confermato quanto di buono fatto vedere in questo inizio di stagione”.

Un’ottima prestazione nonostante le assenze e nel corso del match l’infortunio di Romina Pinna. Prova di carattere contro le pugliesi. “Abbiamo la fortuna di avere un gruppo coeso, voglioso di andare lontano e di giocarcela al meglio. Indubbiamente come hai detto tu, le assenze ci sono e ieri non era semplice, ma ce l’abbiamo messa tutta per uscire con un risultato positivo, sfiorando la vittoria, perciò siamo soddisfatte”.

A fine gara Giusy Moraca ha dedicato la rete a Luisa Esposito, infortunata. Da parte tua e della squadra cosa ti senti dire nei suoi confronti? “Lulù (Luisa Esposito), è stata fondamentale la scorsa stagione ed è stata molto sfortunata, perché si allenava da poco e appena entrata in campo contro il Tavagnacco si è rifatta male. Le auguriamo di tornare quanto prima in campo, noi cercheremo di ottenere il massimo per dedicarle tante giornate positive”.

Infine quali sono i tuoi obiettivi stagionali e dove può arrivare in classifica il Pomigliano, dove tra una settimana sfiderete la Roma femminile? “Io credo che ad oggi dobbiamo restare sempre umili, l’inizio è stato incoraggiante, ma al momento si sono giocate solo tre partite, quindi è presto per dare giudizi. Personalmente darò il massimo per farmi trovare pronta quando il mister vorrà mandarmi in campo. Contro la Roma femminile, sarà un’altra sfida difficile, loro sono abituate a giocare in serie B, la metteranno sul piano dell’esperienza. Noi dovremo giocare il nostro calcio, come stiamo facendo e cercare di ottenere un buon risultato per la classifica e per la nostra crescita nella categoria”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

