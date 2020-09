RIVIVI il LIVE – Napoli-Genoa 6-0: Risultato tennistico al San Paolo

92′ – Arriva il triplice fischio di Sacchi: Napoli-Genoa 6-0.

90′ – Ammoniti Masiello e Osimhen dopo che i due calciatori erano venuti a contatto con tanto di spintoni. Giallo anche per Destro.

90′ – Negli ultimi 10 minuti gli azzurri hanno semplicemente amministrato la sfida.

80′ – Napoli in possesso palla, mentre il Grifone resta chiuso per evitare un passivo peggiore.

72′ – Cambio per Gattuso: Esce Zieliski ed entra Ghoulam.

72′ – GOOOOOOOOOL – Politano riceve palla dalla destra e dopo essersi accentrato lascia partire una sassata col mancino che si insacca in rete per il 6-0.

69′ – GOOOOOOOOOL – Pokerissimo azzurro firmato Elmas, il macedone riceve palla in area e dopo essersi accentrato calcia a giro sul secondo palo.

66′ – Altro doppio cambio per Gattuso: Escono Lozano e Mertens ed entrano Politano e Lobotka.

65′ – GOOOOOOOOOL – Lozano realizza la personale doppietta che vale il poker per il Napoli. El Chucky servito alla perfezione da Mertens solo davanti al portiere non perdona.

64′ – Cambio per il Genoa: Entra l’ex azzurro Behrami ed esce Badelj.

57′ – GOOOOOOOOOL – Mertens firma il tris con un terrificante destro che trafigge l’incolpevole Marchetti dai 20 metri. Classica esultanza con tanto di balletto insieme a Osimhen.

55′ – Doppio cambio per il Genoa: Escono Pellegrini e Zajc ed entrano Ghiglione e Pandev (ex Napoli).

54′ – OCCASIONE NAPOLI – Elmas mette in mezzo col destro per Di Lorenzo che sovrasta Pellegrini e di testa sfiora il palo.

53′ – OCCASIONE NAPOLI – Lozano controlla la sfera sui 20 metri e calcia a giro col destro ma Marchetti in volo respinge in corner.

51′ – OCCASIONE NAPOLI – Elmas riceve palla in area e incrocia col destro ma Marchetti blocca a terra.

46′ – GOOOOOOOL- Zielinski servito di tacco da Osimhen si presenta in area e insacca.

46′ – Inizia la ripresa al San Paolo.

46′ – Secondo cambio per il Napoli: Esce Manolas ed entra Maksimovic.

45’+2′ – Duplice fischio dell’arbitro Sacchi: Napoli-Genoa 1-0 goal di Lozano.

45′ – Concessi due minuti di recupero.

45′ – OCCASIONE NAPOLI – Osimhen da fuori area calcia di prima intenzione col destro mancando lo specchio non di molto.

40′ – Giro palla dei ragazzi di Gattuso, mentre il Grifone aspetta dietro la linea del pallone.

38′ – Zappacosta cerca gloria personale da fuori area, ma il suo destro sorvola la traversa.

32′ – Gli azzurri continuano a far girare palla senza rischiare nulla.

28′ – Mertens mette in mezzo un pallone tagliato direttamente su punizione dalla destra per Osimhen, ma l’ex Lille di testa manca il bersaglio non di molto.

22′ – Primo cambio per il Napoli: Esce Insigne ed entra Elmas.

20′ – INFORTUNIO PER INSIGNE – Lorenzo dopo uno scatto chiama l’attenzione del personale medico azzurro. Il capitano lamenta un dolore al flessore della coscia sinistra. Il 24 azzurro lascia la fascia a Koulibaly.

19′ – OCCASIONE NAPOLI – Osimhen in area serve Mertens che allarga alla perfezione per Lozano che solo davanti al portiere si divora il 2-0.

18′ – OCCASIONE GENOA – Pjaca sfonda dalla sinistra e mette in mezzo per Destro anticipato da Koulibaly, la sfera arriva sul dischetto del rigore a Lerager che svirgola clamorosamente la sfera.

16′ – Ancora Mertens a inventare per Osimhen, ma il lancio del belga è leggermente lungo e termina la sua corsa tra le braccia di Marchetti.

15′ – Zappacosta controlla la sfera in area e dopo un doppio palleggio cerca il pareggio ma Meret blocca a terra.

12′ – OCCASIONE NAPOLI – Osimhen controlla la sfera al limite e lascia partire un missile col destro largo di poco.

10′ – GOOOOOOOOOOOOOL – Lozano da due passi batte Marchetti sfruttando il bellissimo assist dal vertice dell’area di Ciro Mertens.

9′ – Pjaca apre sulla sinistra per Pellegrini che crossa col mancino ma Destro è in ritardo sul secondo palo.

5′ – Mertens dalla destra crossa per Osimhen che di testa manda la sfera sopra la traversa.

3′ – Azzurri in possesso palla alla ricerca del varco giusto.

1′ – Calcio d’inizio al San Paolo.

17,45 Arbitri col lutto al braccio per ricordare Daniele De Santis, l’arbitro della sezione di Lecce ucciso insieme alla sua fidanzata nella notte tra lunedì e martedì. Verrà osservato un minuto di silenzio.

17,39 Insigne e Biraschi i due capitani

17,35 Giuntoli: “Abbiamo dei giardinieri bravissimi, si gioca. Il mercato è ancora aperto”

17,25 -I giocatori delle 2 squadre si allenano su un terreno di gioco che sta tenendo anche i grossi temporali di acqua

StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Zielinski, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen.

15,59 – Dalle ore 18,00 si scatenerà un diluvio, è allerta arancione fino alle ore 6,00 di domani mattina. Per quanto riguarda la formazione del Genoa, giocheranno in attacco Pjaca e Destro. Per il Napoli invece sicuro il tridente, ma non si sa se verrà aggiunto anche Lozano.

Quest’oggi allo stadio San Paolo, fischio d’inizio alle ore 15,00, il Napoli affronterà per la seconda giornata di campionato il Genoa di Maran. Gli azzurri cercano nuove conferme dopo il successo di Parma, mentre i rossoblu hanno vinto all’esordio in casa contro il Crotone. Per i liguri all’ultimo non convocato Mattia Perin perchè positivo al Covid-19. Sfida davvero stuzzicante e i due tecnici hanno dubbi che scioglieranno nelle ore prima del match. Ilnapolionline.com sarà presente al match e vi informerà in tempo reale,dove saranno presenti mille spettatori.

Dal nostro inviato dallo stadio San Paolo, Alessandro Sacco