DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Genoa, dalle ore 18,00 segui con ilnapolionline.com

15,59 – Dalle ore 18,00 si scatenerà un diluvio, è allerta arancione fino alle ore 6,00 di domani mattina. Per quanto riguarda la formazione del Genoa, giocheranno in attacco Pjaca e Destro. Per il Napoli invece sicuro il tridente, ma non si sa se verrà aggiunto anche Lozano.

Quest’oggi allo stadio San Paolo, fischio d’inizio alle ore 15,00, il Napoli affronterà per la seconda giornata di campionato il Genoa di Maran. Gli azzurri cercano nuove conferme dopo il successo di Parma, mentre i rossoblu hanno vinto all’esordio in casa contro il Crotone. Per i liguri all’ultimo non convocato Mattia Perin perchè positivo al Covid-19. Sfida davvero stuzzicante e i due tecnici hanno dubbi che scioglieranno nelle ore prima del match. Ilnapolionline.com sarà presente al match e vi informerà in tempo reale,dove saranno presenti mille spettatori.

Dal nostro inviato dallo stadio San Paolo, Alessandro Sacco