COPPA ITALIA FEMMINILE – Successo nel finale del Napoli contro il Pontedera di Ulivieri

Dopo l’impegno dell’Italia contro la Bosnia, successo per 0-5 delle azzurre, si gioca la Coppa Italia femminile con il Napoli di Marino impegnato sul campo del Pontedera. Le azzurre, dopo una partita dominata, ma tra imprecisione e parate del portiere toscano, nel finale segna il gol della vittoria. Dal corner stacco di testa di Zoubida El Bastali e successo davvero prezioso. Adesso per il Napoli si torna in campionato, avversario l’Inter allo stadio “Brema” di Barra, per sbloccarsi anche in campionato.

