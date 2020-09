Venerato: “Milik-Tottenham? Nulla fa pensare a una chiusura”

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal:

Milik?

“In questo momento De Vecchi è a Londra, ma non arrivano riscontri su una accelerazione della trattativa per la cessione dell’attaccante polacco in uscita dal Napoli. Dal canto suo vorrebbe che il Tottenham chiudesse questa operazione di mercato, ma non c’è nulla che fa pensare ad una chiusura. Le condizioni poste dal club azzurro non convincono Mourinho. L’intermediario fa sapere che ci sono colloqui informali con diverse squadre tra cui Fulham, City, United, Lipsia”.