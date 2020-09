Venerato: Koulibaly? Situazione drammatica, nessuno spende certe cifre”

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal:

Koulibaly?

“Attualmente è tutto fermo per quanto concerne la cessione del centrale franco senegalese, mi arrivano smentite anche sull’offerta del PSG da quaranta milioni di euro. La situazione è veramente drammatica in questo momento perché non ci sono squadre pronte ad investire una grossa cifra per il giocatore azzurro, che si avvicina, dunque, alla permanenza in maglia partenopea”.