Venerato: “Per Milik al Tottenham è tutto fermo. Su Koulibaly situazione drammatica”

L’esperto di calciomercato Alfredo Ciro Venerato , intervistato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, parla del mercato in uscita del Napoli: “ Milik? In questo momento De Vecchi è a Londra, ma non arrivano riscontri su una accelerazione della trattativa per la cessione dell’attaccante polacco in uscita dal Napoli. Dal canto suo vorrebbe che il Tottenham chiudesse questa operazione di mercato, ma non c’è nulla che fa pensare ad una chiusura. Attualmente è tutto fermo per quanto concerne la cessione del centrale franco senegalese, mi arrivano smentite anche sull’offerta del PSG da quaranta milioni di euro. La situazione è veramente drammatica in questo momento perché non ci sono squadre pronte ad investire una grossa cifra per il giocatore azzurro, che si avvicina, dunque, alla permanenza in maglia partenopea”.