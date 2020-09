Ultime Genoa – Zappacosta e Zajc all’unisono: “A Napoli con il giusto coraggio”

Domani allo stadio San Paolo, fischio d’inizio alle ore 15,00, il Napoli affronterà il Genoa per la seconda giornata di campionato. Ieri, attraverso il canale telematico dei rossoblu, sono stati presentati il terzino Zappacosta e il centrocampista Zajc che hanno anche analizzato la sfida contro gli azzurri. Lo sloveno: “Sono contento di essere tornato a giocare in Italia, per me è un’occasione che non potevo dire di no. Il Napoli? Sarà per noi una sfida difficile, sono un’ottima squadra, perciò dovremo avere coraggio per ottenere un buon risultato”. L’ex terzino di Chelsea e Roma: “Per me gli ultimi due anni sono stati molto difficili, il Genoa è un’occasione per riscattarmi e dare il massimo. Contro la squadra di Gattuso non sarà semplice, loro in Italia sono una compagine che gioca un ottimo calcio. Noi però ce la giocheremo a viso aperto per cercare di ottenere un risultato positivo”. Rolando Maran proverà a fare un altro scherzetto agli azzurri, dopo il successo dello scorso anno sulla panchina del Cagliari ed ha due armi in più per riuscirci.

Fonte: CdS