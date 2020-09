Dopo la notizia della positività al Covid-19 di Mattia Perin, cambia il programma in casa Genoa, in vista della sfida di domani contro il Napoli. La partenza per il capoluogo campano, verrà posticipata, nuovi giri di tamponi per tutta la squadra con il portiere dei rossoblu che resterà in isolamento.

La Redazione