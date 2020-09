Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castel Volturno, domani per gli azzurri sfida al San Paolo contro il Genoa di Maran. Seduta mattutina sul campo 2 per la squadra che ha iniziato con il torello. A seguire esercitazioni tattica per reparti e infine lavoro tattico per il gruppo.

Fonte: sscnapoli.it