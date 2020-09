SETTORE GIOVANILE – Prosegue il buon momento del Napoli Under 16

Questa mattina il Napoli Under 16 allenato da mister Bevilacqua ha affrontato in un altro test amichevole la Turris per testare la condizione in vista del campionato. Gli azzurrini hanno vinto per 3-0, nella prima frazione in gol Vilardi e Attanasio, entrambe le reti su assist di Solmonte. Nella ripresa arriva la rete della punta classe 2005 su colpo di testa. In campionato i partenopei esordiranno in trasferta sul campo della Salernitana.

La Redazione