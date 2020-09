Serie B: Vince solo l’Empoli, segno X sugli altri campi

Brescia-Ascoli 1-1 Cavion (A) 1′, Donnarumma (B) 32′

Cosenza-Entella 0-0

Frosinone-Empoli 0-2 Moreo (E) 5′, La Mantia (E) 57′

Lecce-Pordenone 0-0

Pescara-Chievo 0-0

Salernitana-Reggina 1-1 Menez (R) 83′, Casasola (S) 84′

Brescia-Ascoli. La sfida si sblocca dopo appena un minuto di gioco con la precisa incornata di Cavion sul cross di Buchel, al 15′ Chancellor cerca il pareggio di testa a Leali in tuffo respinge. La rete delle rondinelle arriva al 32′ col facile tap-in di Donnarumma dopo il colpo di tacco di Labojko così al duplice fischio si va a riposo sull’1-1. Nella ripresa Brescia in 10 per l’espulsione di Papetti reo di aver fermato Chiricò lanciato a rete, l’Ascoli cerca il nuovo vantaggio con l’acrobazia di Chiricò ma la sfera sorvola la traversa così al triplice fischio la sfida termina n parità.

Cosenza-Entella. La prima occasione arriva al 13′ con diagonale di Bittante sul quale Borra si dimostra provvidenziale con la punta delle dita, la sfida non regala molte emozioni con i ritmi di gioco che calano col passare dei minuti così al duplice fischio si va a riposo a reti banche. Nella seconda frazione Paolucci dai 30 metri lascia partire una sassata respinta da Saracco. Nel finale il neo entrato Sacko si presenta solo davanti al portiere ma perde troppo tempo prima di calciare e spreca tutto così al triplice fischio al San Vito la gara termina senza reti.

Frosinone-Empoli. Azzurri in vantaggio al 5′ col colpo di testa di Moreo sugli sviluppi di un corner, al 22′ Kastanos carica il sinistro e calcia centrando il palo. Nel finale di tempo Ardemagni cerca il pareggio ma Brignoli respinge chiudendo i primi 45 minuti sull’1-0 empolese. Nel secondo tempo arriva il raddoppio toscano con La Mantia che finalizza una bella azione corale siglando il 2-0. Col passare dei minutii ciociari non riescono a rientrare in partita così al triplice fischio i toscani espugnano lo Stirpe.

Lecce-Pordenone. Dopo un’iniziale fase di studio la prima opportunità arriva al 24′ col destro di Listovski che centra il montante, al 36′ Meccariello calcia a giro col destro dall’interno dell’area ma la sfera termina sul fondo di pochissimo così al duplice fischio si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa Diaw parte in velocità e appena entrato in area lascia partire un diagonale largo di un niente. Nel finale la sfida non si sblocca così al triplice fischio al Via del Mare la gara si chiude a reti inviolate.

Pescara-Chievo. Primo brivido al 22′ col colpo di testa di Masciangelo che termina la sua corsa contro la traversa. Al 40′ Scognamiglio da due passi calcia a botta sicura ma Djordjevic in ripiegamento difensivo salva i suoi chiudendo il primo tempo sullo 0-0. Nella seconda frazione Jaraoszynski crossa per Bellanova che di testa da distanza ravvicinata si divora il vantaggio. La sfida non decolla neanche nel finale così al triplice fischio Pescara e Chievo si dividono la posta in gioco.

Salernitana-Reggina. Campani vicini al goal già al 5′ con l’incornata di Kupisz respinta in volo da Plizzari, il ritmo della gara cala così per vedere un’altra occasione pericolosa dobbiamo aspettare il 32′ quando Curcio su punizione impegna seriamente Plizzari che devia chiudendo i primi 45 minuti sullo 0-0. Nella seconda frazione Casasola crossa per Djuric che da due passi calcia clamorosamente sul fondo. All’83’ Menez sblocca il punteggio con un sinistro a fil di palo per il vantaggio calabrese. Neanche il tempo di esultare che i padroni di casa pareggiano con Casasola che con un velenoso tiro-cross insacca dopo il tocco del palo chiudendo la contesa in perfetta parità.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Empoli 3-Monza 1-SPAL 1-Ascoli 1-Brescia 1–Lecce 1-Pordenone 1-Chievo 1–Pescara 1-Reggina 1-Salernitana 1-Cosenza 1-Entella 1-Cittadella 0-Cremonese 0-Frosinone 0-Pisa 0-Reggiana 0- Venezia 0-Vicenza 0

A cura di Emilio Quintieri