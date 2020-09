Serie A/ Torino-Atalanta 2:3 (1T): Primo tempo pirotecnico!

Quest’oggi alle 15 va in scena il match tra Torino e Atalanta, valido per la seconda giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento:

Il Torino subito pericoloso al minuto 6′ con Zaza che a tu per tu con Sportiello spara sulla traversa. Il Torino passa in vantaggio al minuto 10‘ grazie ad una splendida azione di Rincon che ha lanciato in profondità Belotti il quale ha insaccato alle spalle di sportiello. L’Atalanta però agguanta subito il pareggio, al minuto 12‘, infatti Gomez dai 35 metri scaglia un tiro di destro che colpisce il palo e termina in rete. Al 18esimo, pericolosa l’Atalanta con un cross di Gomez, dove arriva Gosens che di esterno calcia a lato. Al 21esimo l’Atalanta completa la rimonta con un gran goal di Muriel che al volo ad incrociare trova l’angolino, su una gran palla di Gomez in profondità. Al 41esimo l’Atalanta va sull’1-3 grazie al goal di Hateboer servito con cross sul secondo palo di Gomez. Neanche il tempo di esultare che il Torino accorcia le distanze con il goal di Belotti che di testa insacca sull’ultimo cross di Vojvoda. Allo scadere del minuto di recupero è terminato il primo tempo

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Murru; Meite, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti. All. Giampaolo.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel. All. Gasperini.

Ammonizioni: 30′ Caldara (A), 39′ Zaza (T),

Marcatori: 10′ Belotti (T), 12′ Papu Gomez (A), 21′ Muriel (A), 41′ Hateboer (A), 43′ Belotti (T)