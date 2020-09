Serie A al 45′ – Inter-Fiorentina: Lautaro risponde a Kouame

Inter-Fiorentina 1-1 Kouame (F) 4′, Lautaro (I) 45’+2′

INTER (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov, Young, Eriksen, Brozovic, Barella, Perisic, Martinez, Lukaku. A disposizione: Radu, Dalbert, Gagliardini, Hakimi, Nainggolan, Pinamonti, Pirola, Ranocchia, Sanchez, Sensi, Skriniar, Vidal. Allenatore: Conte.

FIORENTINA (4-4-2): Dragowski, Milenkovic, Ceccherini, Caceres, Biraghi, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Ribery, Chiesa, Kouame. A disposizione: Terracciano, Valero, Cutrone, Dalle Mura, Igor, Duncan, Lirola, Montiel, Pezzella, Saponara, Venuti, Vlahovic. Allenatore: Iachini.

Arbitro: Calvarese.

Ammoniti: Barella (I) 7′, Ceccherini (F) 32′.

Note: recupero p.t. 2′.

Primo tempo. La prima emozione arriva al 4′ con l’ex milanista Bonaventura che serve sotto porta Kouame deve solo appoggiare in rete per l’1-0 viola, al 16′ ancora ospiti pericolosi con Ribery che supera con un tunnel Barella e poi serve alla perfezione Kouame solo davanti ad Handanovic ma la punta viola spreca tutto. Al 18′ Calvarese assegna un rigore all’Inter per un fallo di Caceres su Lautaro, Calvarese viene chiamato al monitor a bordo campo e dopo aver rivisto il replay torna sui suoi passi perché il difensore viola aveva toccato prima la palla. Al 24′ Milenkovic svetta più in alto di tutti sul cross di Kouame e di testa sfiora la traversa, al 41′ Castrovilli imbuca per Kouame ma l’attaccante viola viene fermato dalla scivolata di Young. Nel recupero arriva il pareggio nerazzurro col bellissimo destro a giro da fuori di Lautaro Martinez che chiude i primi 45 minuti sull’1-1.

A cura di Emilio Quintieri