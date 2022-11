Serie A – Inter-Fiorentina: Pirotecnico 4-3 per i ragazzi di Conte

Inter-Fiorentina 4-3 Kouame (F) 4′, Lautaro (I) 45’+2′, Ceccherini (I) aut. 52′, Castrovilli (F) 57′, Chiesa (F) 63′, Lukaku (I) 87′, D’Ambrosio (I) 89′

INTER (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov, Young (Hakimi 65′), Eriksen (Sensi 64′), Brozovic (Vidal 74′), Barella (Nainggolan 74′), Perisic (Sanchez 78′), Martinez, Lukaku. A disposizione: Radu, Dalbert, Gagliardini, Hakimi, Nainggolan, Pinamonti, Pirola, Ranocchia, Sanchez, Sensi, Skriniar, Vidal. Allenatore: Conte.

FIORENTINA (4-4-2): Dragowski, Milenkovic, Ceccherini, Caceres, Biraghi, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura (Valero 61′), Ribery (Cutrone 83′), Chiesa (Lirola 68′), Kouame (Valhovic 61′). A disposizione: Terracciano, Valero, Cutrone, Dalle Mura, Igor, Duncan, Lirola, Montiel, Pezzella, Saponara, Venuti, Vlahovic. Allenatore: Iachini.

Arbitro: Calvarese.

Ammoniti: Barella (I) 7′, Ceccherini (F) 32′.

Note: recupero p.t. 2′, recupero s.t. 4′.

Primo tempo. La prima emozione arriva al 4′ con l’ex milanista Bonaventura che serve sotto porta Kouame deve solo appoggiare in rete per l’1-0 viola. Al 16′ ancora ospiti pericolosi con Ribery che supera con un tunnel Barella e poi serve alla perfezione Kouame solo davanti ad Handanovic ma la punta viola spreca tutto. Calvarese al 18′ assegna un rigore all’Inter per un fallo di Caceres su Lautaro, l’arbitro viene chiamato al monitor a bordo campo e dopo aver rivisto il replay torna sui suoi passi perché il difensore viola aveva toccato prima la palla. Al 24′ Milenkovic svetta più in alto di tutti sul cross di Kouame e di testa sfiora la traversa. Nel recupero arriva il pareggio nerazzurro col bellissimo destro a giro da fuori di Lautaro Martinez che chiude i primi 45 minuti sull’1-1.

Secondo tempo. Nella ripresa l’Inter completa la rimonta con Lautaro Martinez che dall’interno dell’area calcia a giro trovando la deviazione di Ceccherini per il 2-1. Ribery al 57′ parte in contropiede e serve sulla corsa Castrovilli che non si lascia pregare e col mancino insacca a fil di palo con un preciso diagonale. Al 63′ arriva il controsorpasso viola con Federico Chiesa che scatta sul filo del fuorigioco servito da uno strepitoso Ribery e solo davanti ad Handanovic insacca con lo scavetto. Lukaku al 68′ servito nell’area piccola si divora il pareggio col mancino. All’87’ Lukaku firma il 3-3 sfruttando l’assist di Hakimi, passano due minuti e D’Ambrosio cala il poker nerazzurro con un imperioso colpo di testa per il definitivo 4-3 interista.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Juventus 3-Genoa 3-Napoli 3-Milan 3-Inter 3*-Lazio 3*–Atalanta 3*–Benevento 3*–Fiorentina 3-Verona 3-Sassuolo 1-Cagliari 1-Spezia 0*-Bologna 0-Udinese 0*-Sampdoria 0-Torino 0-Parma 0-Roma 0-Crotone 0

*Una gara da recuperare

A cura di Emilio Quintieri