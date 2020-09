Serie A ,2° Giornata : Vittorie esterne per Lazio e Benevento!

Cagliari-Lazio 0-2 : Lazzari,Immobile.

Vince la squadra di Inzaghi la prima stagionale per 2-0 sul campo del Cagliari.La Lazio si porta subito in vantaggio con Lazzari.Marusic mette un pallone a tagliare dentro l’area e l’esterno biancoceleste sotto porta mette facile in rete.Il raddoppio arriva nella ripresa con il solito Immobile.Anche in questa occasione l’assist arriva da Marusic che scambia con l’attaccante che di piatto batte Cragno.

Sampdoria-Benevento 2-3: Quagliarella(S),Coley(S), Caldirola,Caldirola,Letizia(B)

Partita spettacolare a Marassi con il Benevento che si impone per 3-2. I padroni di casa vanno in vantaggio con Quaglairella su assist di Bonazzoli.Il raddoppio è firmato da Coley che di testa batte il portiere dopo il cross di Candreva.Sul finire del primo tempo gli ospiti accorciano con Caldirola con un tiro da fuori area.Nella ripresa ancora Caldirola in rete .Da calcio d’angolo il giocatore anticipa tutti e di testa manda la palla all’angolino.Nel finale Letizia segna il gol del vantaggio con un tiro che manda la palla all’angolo basso.