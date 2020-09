Serata di relax ieri sera per Dries Mertens e la moglie Kat

È diventato un cliente affezionato, ormai, Dries Mertens, che tra i tanti piaceri coltiva anche quello per il buon vino. L’occasione giusta, quindi, per godersi ieri una serata ai Feudi di San Gregorio, l’azienda vinicola in cui l’attaccante del Napoli è ormai diventato quasi un padrone di casa. Il belga era a cena, ieri, insieme con la moglie Kat che lo ha immortalato su Instagram e con altri amici in arrivo dal Belgio. L’occasione giusta per mostrare una delle specialità campane per eccellenza. Questa mattina Mertens tornerà in campo a Castel Volturno per l’allenamento di rifinitura: domani ale 15 al San Paolo la sfida al Genoa.