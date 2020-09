Sconcerti: “Il Napoli è una squadra di qualità dovrà trovare equilibrio per il 4-2-3-1”

Intervenuto su TMW Radio, il giornalista ed editorialista Mario Sconcerti. Ecco le sue parole parla della sfida del Napoli contro il Genoa in campionato: “Un’ala come Callejon ti rende equilibrato anche un 4-2-3-1 o un attacco con due centravanti. Un Napoli senza Callejon fatica a trovare equilibri. Per Gattuso penso che due centravanti siano troppi. Col Parma ha forzato a mettere due punte. Se si corre, nel calcio però si può fare tutto. Ma questo Napoli non è una squadra fisica ma con qualità. Servirà trovare un equilibrio”.