Sabato azzurro: Gattuso prepara la prima casalinga

Alla prima il Napoli c’è riuscito a non subire gol, andando in affanno solo nei minuti finali. E Gattuso vuole che questo rilassamento non si ripeta. Per Ringhio il salto in avanti come mentalità si vede anche attraverso queste cose e cioè la ricerca continua della perfezione, quindi evitare di subire gol anche con il risultato già acquisito. Un’attenzione richiesta a tutta la squadra nella fase di non possesso in ogni momento della partita: un punto che il tecnico calabrese ha già migliorato notevolmente dal giorno del suo arrivo a Napoli ma sul quale attende ulteriori risvolti positivi in questa stagione. Un aspetto sul quale ha lavorato molto anche in questi giorni di allenamento a Castel Volturno in vista dell’esordio casalingo di domani pomeriggio al San Paolo. Grande attenzione ai particolari e concentrazione da tenere sempre alta dal primo fino all’ultimo minuto di recupero, Gattuso batte tantissimo su questi aspetti durante gli allenamenti (stamattina rifinitura degli azzurri a Castel Volturno e in serata ritiro all’hotel Britannique).

Il Mattino