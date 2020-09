RADIO KISS KISS – Spostamento di orario e canale di Napoli-Genoa

Dopo il caso di positività di Mattia Perin, portiere del Genoa, il club rossoblu partirà domani mattina per Napoli. Ma attraverso il twitter di Radio Kiss Kiss, ci sono novità in tempo reale. “#NapoliGenoa: dal Genoa ci comunicano che si giocherà alle ore 18.00. Dopo la positività al Covid-19 di #Perin, il #Genoa è in attesa dell’esito dei tamponi a squadra e staff. Il gruppo partirà alla volta di #Napoli, nella giornata di domani saranno effettuati ulteriori tamponi. L’ipotetico rinvio di #NapoliGenoa sarà decisione della #LegaSerieA“. Inoltre la sfida non sarà più sul canale 251 di Sky ma sul 253.

La Redazione