Pomigliano femminile – Oggi contro il Pink Sport Bari. Ecco le convocate

POMIGLIANO. Giunge la prima gara di Coppa Italia Timvision per le ladies granata nel girone E: appuntamento ad oggi alle ore 15 per il match che si disputerà a porte chiuse per via dell’emergenza Covid-19. L’intera gara sarà in diretta sulla pagina Facebook Ufficiale ASD Calcio Pomigliano.

Arbitrerà l’incontro il signor Riccardo Gagliardini della sezione di Macerata coadiuvato dagli assistenti Stefano Vito Martinelli della Sezione di Potenza e Marco Giudice della sezione di Frosinone.

Ecco l’elenco delle convocate:

PORTIERI: Balbi, Del Pizzo, Parnoffi

DIFENSORI: Cox, Graversen, La Manna, Lombardi, Miroballo, Schioppo

CENTROCAMPISTI: D’Avino, Domi, Ferrandi, Iannotta, Riboldi, Russo M., Tudisco

ATTACCANTI: Galluccio, Moraca, Pinna, Tata

Fonte: Ufficio stampa Pomigliano femminile