Malcuit è tra i partenti: Il Parma si è interessato al terzino

Escluso dalle liste per la Serie A, ancora da decifrare il futuro di Kevin Malcuit. Il terzino francese si sta allenando a Castel Volturno insieme con il resto del gruppo di Gennaro Gattuso ma il suo futuro sembra essere lontano dall’azzurro. Il Parma, che cerca un rinforzo sugli esterni, starebbe quindi pensando a lui per completare il reparto a disposizione di Liverani.

In questo momento, però, secondo quanto riportato da Sky Sport, Malcuit non avrebbe dato il suo ok ad alcun trasferimento lontano da Napoli. Per questo, il suo passaggio potrebbe essere un affare last minute per il club azzurro che nel frattempo può concludere il rinnovo di Hysaj in quel ruolo. Fonte: Il Mattino