Napoli/Genoa aperta a 1000 inviti, ecco come e dove saranno dislocati

Per Napoli-Genoa di domani non saranno venduti biglietti in prevendita, ma ci saranno soltanto inviti, mentre mercoledì per Benevento-Inter, il club sannita ha predisposto la vendita online dei biglietti ai soli titolari dell’abbonamento per la stagione 2019-20. Il Napoli, poi, ha già predisposto l’apertura della sola tribuna centrale con i tifosi che saranno dislocati nei settori Posillipo, Nisida e Autorità un posto si e due no, a file alternate. Fonte: Il Mattino