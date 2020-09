Napoli femminile domani a Pontedera per la Coppa Italia. Nocchi: “Vogliamo vincere”

Il Pontedera di Renzo Ulivieri, neopromosso in B ma reduce da due sconfitte nelle prime due gare di campionato, è il primo avversario del Napoli Femminile in Coppa Italia (nel girone c’è anche il Sassuolo). Si va in Toscana domenica, precisamente a San Giuliano Terme (fischio di inizio domani alle ore 10), a caccia del primo risultato utile stagionale. Assenti Mushtaq (in attesa del transfert dalla federazione inglese che potrebbe arrivare last minute invece per Jacynta), Cameron (che sta rientrando dagli States) Di Criscio e Goldoni (infortunate), mister Marino potrà fare comunque un po’ di turnover rispetto a quanto visto fin qui avendo a disposizione una rosa ampia. “Speriamo che la gara di domenica sia un punto di ripartenza– dice Isotta Nocchi, attaccante proveniente dalla Florentia -, sia a livello personale che di squadra. Abbiamo lavorato bene durante questa sosta e siamo determinate nel voler fare bottino pieno. Occhio, però, a non sottovalutare il Pontedera che ha tante calciatrici esperte che hanno calcato campi importanti. Sono sicura, tuttavia, che stiamo crescendo a livello di condizione e amalgama, serve una vittoria per sbloccarci anche psicologicamente e trovare la giusta confidenza in noi stesse”.

Questo il link della video-intervista ad Isotta Nocchi:

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile