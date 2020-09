Lo spagnolo è in uscita dal Napoli visto che è fuori dalle gerarchie di Gattuso da un reparto affollato davanti. Llorente arrivato un anno fa a Napoli con il placet di Ancelotti è scomparso dopo l’arrivo in panchina di mister Gattuso. Secondo Sky, dopo l’interesse di molti club in italia ed all’ estero, si è mosso anche la neopromossa Spezia che ha chiesto il calciatore, ma resta un problema per i liguri, ossia l’esoso ingaggio che percepisce Llorente al Napoli.