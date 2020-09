Lo Spartak si fa avanti per HYsaj ed il Napoli blocca Malcuit

Sembra sempre ad un passo dall’ addio, Elsed Hysaj. E’ capitato più di una volta durante la sua avventura azzurra. Questa “particolare” sessione di mercato non è da meno. Tuttosport ricorda le dichiarazioni di ieri del suo agente a Radio Marte, trasmissione durante la quale Mario Giuffredi ha reso noto di un’offerta dello Spartak: «Abbiamo ricevuto una richiesta dallo Spartak Mosca che stiamo valutando. La richiesta soddisfa il Napoli? Bisogna vedere dai punti di vista, tra qualche mese Elseid va via a parametro zero. E sarebbe un peccato per un classe 1994 come lui andare via in questo modo». Si legge inoltre che “Lo Spartak Mosca avrebbe offerto al difensore un quadriennale da 3 milioni netti a stagione ed al Napoli 7 milioni cash, anche se il club ne reclama 10. I dubbi su Hysaj costringono la dirigenza partenopea a tenere ‘in caldo’ Malcuit, attualmente fuori lista e protagonista del fresco ‘no’ al Parma”.