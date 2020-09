Liga: Ramos nel finale regala la vittoria ai blancos, bene anche la Real Sociedad

Ore 13:00

Alavés-Getafe 0-0

Ore 16:00

Valencia-Hesca 1-1 Wass (V) 38′, Siovas (H) 63′

Ore 18:30

Elche-Real Sociedad 0-3 Portu (R) 55′, Januzaj (R) 77′, R. Lopez (R) 94′

Ore 21:00

Betis-Real Madrid 2-3 Valverde (R) 14′, Mandi (B) 35′, Carvalho (B) 37′, Emerson (R) aut. 48′, Ramos (R) rig. 82′

Alavés-Getafe. Primo brivido all’8′ col missile di Cucho a lato di poco da fuori area, al 20′ è il turno di Lejeune cercare la soluzione di potenza ma il giocatore di casa difetta in precisione. Nel finale di tempo goal annullato a Cucho per offside così al duplice fischio si va a riposo sullo 0-0. Nella seconda frazione Joselu prova a fare tutto da solo ma il suo tiro a giro si spegna sul fondo non di molto, i ritmi non sono altissimi ed entrambe le squadre faticano a rendersi pericolose così al triplice fischio la sfida si chiude a reti inviolate.

Valencia-Hesca. Dopo un’iniziale fase di studio la sfida regala il primo brivido al minuto 20 quando Ferreiro di testa manca lo specchio da due passi. Al 38′ arriva il vantaggio dei padroni di casa col bellissimo tiro a giro di Daniel Wass che bacia la parte interna del palo e si insacca in rete chiudendo il primo tempo sull’1-0 per il Valencia. Nella ripresa arriva il pareggio ospite col perentorio colpo di testa di Siovas che sbuca alle spalle di tutti e insacca nel sette. Nel finale di gara Parada cerca il sorpasso per l’Huesca ma Domenech si dimostra provvidenziale respingendo in angolo così al triplice fischio la sfida del Mestalla si chiude sull’1-1.

Elche-Real Sociedad. La prima occasione arriva al 20′ col tentativo di Pomares respinto in tuffo da Remiro. Al 37′ Isak scatta sul filo del fuorigioco e appena entrato in area lascia partire un diagonale largo di poco così al duplice fischio si va a riposo sullo 0-0. Nei secondi 45 minuti arriva il vantaggio ospite con la precisa rasoiata di Portu che finalizza l’assist di Merino. Al 77′ arriva il raddoppio azulblanco con tiro a fil di palo si Adnan Januzaj che vale il 2-0 ospite. Nel finale arriva il tris ospite con Roberto Lopez così al triplice fischio la Real Sociedad si aggiudica la contesa.

Betis-Real Madrid. La prima occasione arriva al 7′ col missile di Sarabia respinto in volo da Courtois, al 14′ arriva il vantaggio madridista con la rasoiata di Valverde che sfrutta l’assist di Benzema. La replica biancoverde arriva al 35′ col preciso colpo di testa di Mandi che vale il pareggio, passano 2 minuti e Carvalho completa la rimonta con un bellissimo tiro dai 20 metri così al duplice fischio si va a riposo sul 2-1 andaluso. Nella ripresa arriva il pareggio blanco con l’autorete di Emerson. Col passare dei minuti le merengues alzano il ritmo e nel finale si procurano un calcio di rigore che capitan Ramos trasforma spiazzando Robles per il definitivo 3-2 madridista.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Granada 6-Betis 6-Real Sociedad 5–Valencia 4–Real Madrid 4*-Villarreal 4-Celta Vigo 4-Getafe 4*-Osasuna 3-Cadice 3-Huesca 2-Eibar 1-Valladolid 1-Alavés 1-Levante 0-Barcellona 0**-Atletico Madrid 0**-Siviglia 0**-Elche 0**-Athletic Bilbao 0

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri