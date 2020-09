In casa Napoli presta servizio l’esercito dei signor no!

Il mercato in uscita, molte volte, risulta più difficile di quello in entrata, soprattutto quando in rosa ti trovi a dover gestire un esercito di signor no. E’ il caso del Napoli. In uscita dalle fila azzurre ci sono almeno 5 calciatori, come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, ma sembra difficile trovar loro una collocazione, anche perchè le soluzioni non risultano gradite. Oltre a Malcuit (che ha già rifiutato il Parma), tra i partenti ci sarebbe Younes, e che potrebbe andare al Verona. Nella stessa città ma al Chievo, potrebbe finirci Ciciretti ma il Napoli dovrebbe partecipare all’ingaggio. Per Ounas il Cagliari sarebbe disposto al prestito con obbligo a 12 milioni, ma l’algerino starebbe aspettando offerte dalla Premier League. Infine Llorente acconsentirebbe all’addio solo per una proposta non inferiore al suo attuale ingaggio (2,5).