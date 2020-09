Il Tottenham è sempre in prima linea per Milik

Arek Milik è tra coloro che sono sospesi, ovvero allenamento a parte, ma con la valigia pronta per una nuova destinazione. Al momento non c’è stata alcuna svolta per la cessione del polacco, Juventus e Roma, ci hanno provato ma per una serie di motivi è saltata la trattativa. Adesso c’è il Tottenham che al momento è in prima linea per provare a piazzare la zampata vincente, senza dimenticare altri club della Premier League. La situazione di Milik è al quanto spinosa, difficile da chiudere, ma se dovesse restare, poi andrebbe a scadenza a Febbraio per poi scegliere una nuova destinazione. Stesso discorso per Hysaj e Maksimovic, dove i rinnovi sono molto difficili.

Fonte: Corriere dello