Il Psg stabilisce il prezzo per K2, cifra irrisoria per De Laurentiis

Mancano nove giorni alla fine del mercato e per il Napoli saranno decisivi per il destino Koulibaly. Il difensore senegalese piace al Psg e al Manchester City, ma sono rimasti in corsa solo i transalpini. La novità della trattativa è che hanno fissato il prezzo, ovvero 40 milioni, cifra davvero irrisoria per De Laurentiis che ne ha rifiutati 60 dai “citizens”. La sensazione è che se non arriva un prezzo davvero altisonante, oltre i 70 milioni, K2 resterà anche quest’anno in azzurro, per la gioia di Gattuso e di tutta la città partenopea. Il difensore senegalese invece potrebbe passare dal paesaggio della Tour Eiffel al Golfo di Napoli, in un batter d’occhio.

Fonte: Corriere dello Sport