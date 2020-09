(Formazioni) Napoli-Genoa, debutto per Meret e Lobotka. Dubbio in attacco per Maran

Domani alle ore 15,00 allo stadio San Paolo, aperto ai mille tifosi, il Napoli cerca i primi tre punti casalinghi, contro il Genoa di Maran. Per la sfida contro i liguri, possibile debutto dal primo minuto per Meret in porta e Lobotka a centrocampo. Ballottaggi per mister Gattuso, sulla sinistra Hysaj-Mario Rui e Mertens-Lozano, l’albanese e il belga in vantaggio sui rispettivi compagni di squadra. Infine Osimhen e Insigne a completare l’attacco. In casa rossoblù dubbio in attacco Pandev o Pjaca, con il croato che potrebbe spuntarla sull’ex della sfida.