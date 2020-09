Di Lorenzo confermato sulla destra, a sinistra un cambio

I TERZINI

Linea a quattro che potrebbe avere solo una differenza rispetto al match di esordio contro il Parma e cioè la presenza di Mario Rui da terzino sinistro al posto di Hysaj. Il portoghese cresciuto molto in fase difensiva garantisce nello stesso tempo spinta sulla fascia mancina e in coppia con Insigne rappresenta una delle chiavi più pericolose contro le difese avversarie chiuse. A destra Di Lorenzo, uno dei punti fermi, che è ripartito al Tardini sugli stessi alti livelli della stagione scorsa: in questo momento uno dei terzini migliori di tutta la serie A e che è entrato anche nel giro della Nazionale con Mancini che lo ha convocato per le ultime due sfide di Nations League contro Bosnia e Olanda. Fonte: Il Mattino