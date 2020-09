De Laurentiis sulle nazionali: «Se qualcuno torna positivo ci sarà una causa storica contro la Uefa».

De Laurentiis e le nazionali

Il presidente del Napoli, che è ancora in quarantena per il coronavirus, già nel corso del ritiro di Castel Di Sangro aveva esternato contro la Uefa e il suo numero uno Ceferin per un calendario pieno zeppo di impegni delle nazionali.

Per prima cosa si tenterà la via diplomatica perché al momento non c’è ancora un vero e proprio braccio di ferro e neppure la voglia di intraprenderlo. Ma il Napoli – e non solo – guarda con preoccupazione alla finestra di ottobre delle nazionali. E inizia a pensare che non sia opportuno mandare i propri calciatori a giocare la Nations League a causa della paura del Covid 19. E ancora presto per poter dire che il Napoli (come altre società di serie A) possa non liberare i propri nazionali ma l’allarme lanciato dalla commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides che parla di «una situazione in Ue molto preoccupante» costringe i club a una pausa di riflessione. Ed è De Laurentiis che non sta nascondendo la sua preoccupazione nel corso di una serie di colloqui con altri colleghi della Lega di serie A. Pino Taormina (Il Mattino)