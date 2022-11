COPPA ITALIA FEMMINILE – S. Esposito (all. Pomigliano): “Contro il Bari non si è vista la differenza di categoria”

Il Pomigliano femminile non va oltre l’1-1 contro il Pink Sport Bari, sfida valevole per la Coppa Italia. Altri segnali incoraggianti per la squadra campana che ha tenuto testa contro le pugliesi. A fine gara le parole di mister Salvatore Esposito. “E’ un pareggio che ci rammarica, perchè abbiamo avuto occasioni per vincere, ma alla fine è terminata 1-1. Non si è vista la differenza di categoria contro il Pink Sport Bari, merito delle ragazze che hanno giocato un’ottima partita, nonostante gli infortuni avuti in settimana. Romina Pinna? Ha un problema alla caviglia, in settimana ne sapremo di più. Da martedì penseremo alla Roma femminile, loro in casa sono un’ottima squadra, noi cercheremo di onorare al meglio la sfida”.

Factory della Comunicazione

La Redazione