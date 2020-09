Conto alla rovescia per Milik ed altri due azzurri. Meno 9 e dal 2021 sono a parametro zero!

Il conto alla rovescia, nel frattempo, prosegue: mancano 9 giorni alla fine del mercato, il termine è lunedì 5 ottobre, e ciò significa che se non arriverà un rilancio cospicuo e soprattutto congruo – dal Psg, dal City o magari dalla sorpresa Liverpool -, Koulibaly giocherà la sua e dal 2021 sonmo a parametro zero!settima stagione con la medesima maglia. Azzurra: per la gioia di Gattuso, dei compagni e dei tifosi. Ancora molto aperta, invece, è la partita relativa alla cessione di Milik, il vero protagonista del mercato sin dall’epoca del ritiro di Castel Sangro: la trattativa con la Juve, quella con la Roma sfumata all’ultima curva e ora i tentativi inglesi. I discorsi con il Tottenham, quelli più concreti, e poi anche una serie di sondaggi fatti in giro per la Premier dall’intermediario che si sta interessando della risoluzione del caso. Sì, perché è di un caso che parliamo: Arek è ormai fuori rosa, fuori dai piani, ma se non sarà ceduto potrà liberarsi a parametro zero tra qualche mese (il suo contratto scade nel 2021). Stessa situazione per Hysaj e Maksimovic, protagonisti di delicate trattative di rinnovo. Fonte: CdS