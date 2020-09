Colomba:”Insigne è il genio di questa squadra”

Le parole di Franco Colomba ,ex tecnico del Napoli , ha cosi parlato a Radio Marte di Insigne e della prossima sfida di campionato:

“Lorenzo Insigne è un genio, il genio di questa squadra: sacrificarlo troppo sulla fascia potrebbe non essere la soluzione giusta.Controllare la partita per cinquanta o sessanta minuti col Genoa come fatto contro il Parma? E’ un’idea, adesso c’è la possibilità di cambiare molto la squadra in corso con le cinque sostituzioni.Il calcio adesso è diverso, le tante chance date ad un allenatore permettono di cambiare volto alla gara con più di una mossa”. Infine, una chiosa su Andrea Petagna, acquistato dal Napoli a gennaio ma giunto solo in estate alla corte di Gennaro Gattuso dopo sei mesi di prestito alla SPAL: “Petagna non sarà un grande goleador, ma è un attaccante ‘corale’, serve per il gioco di squadra più che per la fase realizzativa, aspetto nel quale il Napoli punta maggiormente sul neo acquisto Victor Osimhen ed il solito Dries Mertens”.