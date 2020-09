Ceccarini: “Ecco cosa succede con Llorente, Hysaj, Ghoulam e Maksimovic”

Niccolò Ceccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte a proposito delle strategie di mercato del Napoli:

Fernando Llorente accetterà l’offerta dello Spezia?

“Non posso entrare nella testa del calciatore, ma so che il club ha presentato una buona proposta: biennale alle stesse cifre del Napoli (2,5 milioni netti) più di questo non può fare. Lo spagnolo ha molto mercato, ha estimatori in senso assoluto e spetterà a lui decidere se dovrà restare in Italia o se vorrà andarsene nuovamente all’estero”.

Faouzi Ghoulam?

“Se resterà a Napoli? Lo penso anche io. Dovrebbero restare anche Elseid Hysaj, che tratta il rinnovo, e Kevin Malcuit. Il Napoli ha esigenze in quel ruolo. Sull’albanese c’è lo Spartak Mosca, ma alla fine l’ex Empoli non dovrebbe andar via”.

Nikola Maksimovic?

“Sta trattando il rinnovo, ma non c’è ancora accordo”.