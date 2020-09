Caso Suarez – Chi ha pagato il volo privato che lo ha portato in Italia?

Si continua a parlare del caso Suarez. Le indagini sono state bloccate. Il Procuratore capo Raffaele Cantone si è detto indignato per le ripetute violazioni del segreto istruttorio. Intanto però, come spiega l’edizione odierna di Tuttosport, la Guardia di Finanza potrebbe far luce sul volo privato che ha portato il calciatore in Italia. Chi ha ha pagato il volo da Barcellona a Perugia dell’attaccante ex Barca adesso all’ Atletico Madrid? Si tratterebbe di un Cessna Citation Mustang, modello 510 appartenente a una compagnia catalana. L’aereo avrebbe lasciato la Spagna alle 13.21 e sarebbe arrivato nella Penisola 15.04 atterrando nel capoluogo umbro.