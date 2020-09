CALCIO FEMMINILE – Catalina Perez al Napoli con Ospina come fonte d’ispirazione

Il Napoli femminile, domani impegnata a Pontedera per il debutto in Coppa Italia, ha un nuovo portiere, ovvero la colombiana Catalina Perez. In passato ha giocato nella Fiorentina ed ha come modello David Ospina del club di De Laurentiis. “La città è davvero bellissima, mi piace passeggiare sul lungomare o esplorare i luoghi che trovi ad ogni angolo. Ospina? Per noi colombiani è una fonte d’ispirazione e la sua presenza a Napoli, mi ha convinto ad accettare la maglia azzurra. Mi piacerebbe incontrarlo e lo ammiro per la sua esplosività, vorrei essere un leader come lo è per la sua squadra e vorrei dare i giusti suggerimenti alle compagne di reparto come fa lui. La competizione fa bene e penso solo a lavorare”. Catalina Perez prenderà il posto della francese Mainguy e in passato ha giocato anche in America con le maglia di Miami e Mississipi.

Fonte: Il Mattino